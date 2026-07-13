Завтра ЕС откроет шестой кластер для Украины, остальные отложат до осени, - глава МИД Литвы Будрис
14 июля Евросоюз откроет шестой кластер для Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС. При этом вопросы, касающиеся других кластеров, будут перенесены на осень.
Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
По его словам, после открытия первого и шестого кластеров остальные будут отложены до осени.
"В июле уже не было объективных препятствий для открытия всех кластеров. Но завтра мы откроем только второй и шестой кластеры, а все остальные отложим до осени", — сказал Будрис.
Министр убежден, что "эта задержка снова и снова, на наш взгляд, является очень контрпродуктивной, поскольку она откладывает, а также замедляет переговоры".
Что этому предшествовало?
- Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.
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