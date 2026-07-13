Завтра ЕС откроет шестой кластер для Украины, остальные отложат до осени, - глава МИД Литвы Будрис

14 июля Евросоюз откроет шестой кластер для Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС. При этом вопросы, касающиеся других кластеров, будут перенесены на осень.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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Что известно?

По его словам, после открытия первого и шестого кластеров остальные будут отложены до осени.

"В июле уже не было объективных препятствий для открытия всех кластеров. Но завтра мы откроем только второй и шестой кластеры, а все остальные отложим до осени", — сказал Будрис.

Министр убежден, что "эта задержка снова и снова, на наш взгляд, является очень контрпродуктивной, поскольку она откладывает, а также замедляет переговоры".

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Что этому предшествовало?

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.

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