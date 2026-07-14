Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України
Євросоюз офіційно відкрив шостий кластер (зовнішні відносини) у переговорах про вступ України до блоку.
Подробиці
Міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн заявив:
Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру
Також він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, наголошуючи на відданості України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.
Що передувало?
- Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.
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