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Новини Вступ України до ЄС
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Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України

Ще один кластер на переговорах про вступ в ЄС відкрито

Євросоюз офіційно відкрив шостий кластер (зовнішні відносини) у переговорах про вступ України до блоку.

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Подробиці

Міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн заявив:

Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру

Також він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, наголошуючи на відданості України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.

Читайте: Угорщина погодилася на відкриття шостого кластера у переговорах України з ЄС, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.
  • Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.

Читайте: ЄС запровадив санкції проти причетних до катувань українських полонених

Автор: 

Євросоюз (15385) переговорні кластери (21)
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