Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України

Євросоюз офіційно відкрив шостий кластер (зовнішні відносини) у переговорах про вступ України до блоку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн заявив:

Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру

Також він визнав здобутки України у впровадженні реформ в часи війни, наголошуючи на відданості України шляху до вступу в ЄС та цінностям Європи, зокрема свободи, демократії та рівності.

Читайте: Угорщина погодилася на відкриття шостого кластера у переговорах України з ЄС, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі щодо вступу в ЄС . Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.

Читайте: ЄС запровадив санкції проти причетних до катувань українських полонених