Евросоюз открыл шестой кластер в рамках переговоров о вступлении Украины

Евросоюз официально открыл шестой кластер (внешние отношения) в рамках переговоров о вступлении Украины в блок.

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Министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн заявил:

Я рад сообщить об открытии шестого кластера

Также он признал достижения Украины во внедрении реформ в условиях войны, подчеркнув приверженность Украины пути к вступлению в ЕС и ценностям Европы, в частности свободе, демократии и равенству.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры в переговорах о вступлении в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что Украина готова открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС. До официального открытия еще предстоит подождать, однако техническая работа над всеми кластерами продолжается.

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