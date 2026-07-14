В ЕС нет государства, которое блокировало бы открытие переговорных кластеров с Украиной, - Качка

В Евросоюзе нет государств, которые бы возражали против открытия переговорных кластеров с Украиной. Вопрос лишь в скорости прохождения необходимых процедур.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

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По словам вице-премьера, все переговорные кластеры уже были вынесены на голосование, и ни одна страна Евросоюза не возражает против их открытия.

"Нет ни одного возражения со стороны какого-либо государства-члена относительно отказа в открытии. Идет дискуссия по поводу скорости проработки этих досье. Мы точно знаем, что еще до конца июля состоится ряд заседаний, и эти вопросы будут выноситься на рассмотрение. Работа продолжается. Это вопрос времени, скорости проработки всех этих вопросов", - пояснил Качка.

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Кроме того, сказал вице-премьер, Польша не выдвигала Украине дополнительных требований для открытия переговорных кластеров.

"У нас по первому кластеру был нерешенный вопрос с Венгрией, и мы его урегулировали. По остальным кластерам все переговорные позиции готовы", - добавил он.

Качка пояснил, что дискуссии с Польшей, в частности по вопросам сельского хозяйства, являются обычной частью переговорного процесса о вступлении в ЕС.

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"У нас диалог с Польшей по сельскому хозяйству всегда присутствует. Мы понимаем: у нас это происходит на уровне ассоциаций, на уровне министерств. Поэтому заявления, которые звучат и комментируются, - часть огромного, длительного и очень насыщенного деталями процесса", - сказал вице-премьер.

По словам Качки, смены правительств в странах ЕС и внутренние политические процессы могут влиять на темпы принятия решений, однако это является обычной практикой для Евросоюза.

"Поэтому здесь нужно набраться терпения, но никаких блокировок нет", - подытожил он.

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Что предшествовало?

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина готова открыть все кластеры на переговорах о вступлении в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что Украина готова открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС. Для официального открытия еще нужно подождать, в то же время техническая работа над всеми кластерами продолжается.

14 июля Евросоюз открыл шестой кластер в рамках переговоров о вступлении Украины

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