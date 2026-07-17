Не можна дозволяти росіянам відвідувати ЄС, поки українці гинуть під ракетами, - глава МВС Естонії Таро

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Євросоюз посилити візову політику щодо громадян Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Подробиці

За словами міністра, питання стосується не лише безпеки, а й цінностей.

"Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Бруннером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки зивчайні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося", - пояснив Таро.

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Він зазначив, що обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав.

На думку міністра, чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію.

Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки.

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