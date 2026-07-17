ЄС запровадив санкції проти виробників компонентів для "Шахедів" і "Гераней"

Євросоюз запровадив санкції проти осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу та ударів по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Йдеться про одну фізичну та 5 юридичних осіб.

"Усі п’ять внесених до санкційного списку компаній входять до групи ABS Electro, яка займається розробкою та виробництвом електронних і радіоелектронних компонентів, необхідних для ведення війни із застосуванням безпілотників. Зокрема, ці підприємства сприяють розробці систем, що підвищують можливості російських безпілотних літальних апаратів, таких як дрони типу Шахед і Герань, збільшуючи їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, низка компаній виробляє автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору, який є одним із ключових джерел доходів уряду Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Конгресі США виникли суперечки через санкційний законопроєкт проти Росії

До санкційного списку також внесено Ірину Харісову - голову ради директорів групи компаній ABS Electro та директора кількох підприємств, що входять до цієї групи.

"Особи й компанії, включені до санкційного списку, підлягають замороженню активів. Також забороняється прямо чи опосередковано надавати їм або на їхню користь кошти чи економічні ресурси. Крім того, щодо фізичних осіб, внесених до списку, діє заборона на в’їзд до Європейського Союзу", - зазначили там.

Читайте: Греція заблокувала новий пакет санкцій проти РФ через компанію Dynagas, яка перевозить російський СПГ, - Financial Times