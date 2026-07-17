ЕС ввел санкции против производителей компонентов для "шахедов" и "гераней"

Евросоюз ввел санкции в отношении лиц, причастных к российскому военно-промышленному комплексу и ударам по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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Что известно?

Речь идет об одном физическом и пяти юридических лицах.

"Все пять включенных в санкционный список компаний входят в группу ABS Electro, которая занимается разработкой и производством электронных и радиоэлектронных компонентов, необходимых для ведения войны с применением беспилотников. В частности, эти предприятия способствуют разработке систем, повышающих возможности российских беспилотных летательных аппаратов, таких как дроны типа "Шахед" и "Герань", увеличивая их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ряд компаний производит автоматизированные системы управления для российского энергетического сектора, который является одним из ключевых источников доходов правительства России", - говорится в сообщении.

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В санкционный список также включена Ирина Харисова - председатель совета директоров группы компаний ABS Electro и директор нескольких предприятий, входящих в эту группу.

"Лица и компании, включенные в санкционный список, подлежат замораживанию активов. Также запрещается прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства или экономические ресурсы. Кроме того, в отношении физических лиц, внесенных в список, действует запрет на въезд в Европейский Союз", - отметили там.

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