В Конгрессе США возникли споры из-за законопроекта о санкциях против России

Демократы в Конгрессе США обеспокоены законопроектом о санкциях против России, который может предоставить Дональду Трампу широкие полномочия по введению пошлин до 100 % на импорт из стран, закупающих российские энергоносители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Законопроект предусматривает возможность введения пошлин до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа.

В подготовленном демократами документе Комитета Сената по финансам отмечается, что перечень государств, которые могут попасть под действие таких пошлин, может постоянно расширяться, а нечеткие критерии их определения предоставляют президенту слишком широкие дискреционные полномочия.

Кроме того, документ не содержит механизма, который позволил бы Конгрессу отменять решение о введении пошлин, а сами полномочия президента не ограничены во времени.

Критика со стороны демократов

Главный демократ в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс поддержал санкционные положения законопроекта в отношении российского "теневого флота" и энергетического сектора, однако раскритиковал его таможенную часть.

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По его словам, документ фактически предоставляет Дональду Трампу новые инструменты для введения пошлин, в частности против европейских союзников США, что может негативно сказаться на американской экономике и потребителях.

Что предусматривает обновленный законопроект

Обновленная версия законопроекта Грэма-Блюменталя предусматривает санкции против российских чиновников, банков и энергетических проектов, а также новый механизм тарифного давления на страны, которые продолжают закупать российские энергоносители.

В отличие от первоначальной редакции, которая предлагала универсальную пошлину в размере 500%, новый вариант предусматривает возможность введения пошлин до 100% только для пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа.

В то же время документ содержит исключения для государств, которые импортируют менее 15% российского газа и демонстрируют сокращение такой зависимости. Также законопроект позволяет президенту США отказаться от применения санкций, если это будет соответствовать национальным интересам страны.

По информации помощников сенаторов, законопроект уже поддержали 26 соавторов, и в ближайшее время их число может увеличиться.

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