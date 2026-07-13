В США подготовили масштабное ужесточение санкций против РФ: часть ограничений заработает автоматически, - СМИ

В США подготовили обновленный законопроект о масштабном ужесточении санкций против России. Новая редакция документа предусматривает автоматическое введение части ограничений после его принятия и значительно расширяет перечень секторов российской экономики, которые попадут под санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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По информации корреспондента издания в Вашингтоне Алекса Рауфоглу, авторы законопроекта планируют представить его в понедельник, 13 июля.

Как отмечается, предыдущая редакция документа предусматривала, что решение о реакции США на отказ России от мирных усилий почти полностью будет зависеть от президента Дональда Трампа. Однако в новой версии этот подход существенно изменили.

Теперь значительная часть санкций должна вступить в силу автоматически в течение 30 дней после окончательного одобрения законопроекта.

По данным "Радио Свобода", новое законодательство расширяет санкции далеко за пределы российских чиновников и банков. Под ограничения могут попасть инвестиции, суверенный долг РФ, судоходство, экспорт энергоносителей, импорт урана, услуги финансовых учреждений и другие ключевые сектора российской экономики.

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Как сообщалось, автор законодательной инициативы сенатор Линдси Грэм во время брифинга в Киеве 10 июля заявил, что новые санкции должны помочь президенту США Дональду Трампу как можно быстрее завершить войну в Украине.

По словам Грэма, документ предоставит американскому президенту мощные инструменты экономического давления на Москву. В частности, законопроект позволит вводить пошлины и жесткие ограничения в отношении любых стран, которые будут продолжать закупать российскую нефть и газ.

Кроме того, под санкции могут попасть иностранные компании и государства, помогающие Кремлю обходить уже действующие ограничения. Над законопроектом сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль работали почти два года.

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