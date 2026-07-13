У США підготували масштабне посилення санкцій проти РФ: частина обмежень запрацює автоматично, - ЗМІ

У США підготували оновлений законопроєкт про масштабне посилення санкцій проти Росії. Нова редакція документа передбачає автоматичне запровадження частини обмежень після його ухвалення та значно розширює перелік секторів російської економіки, які потраплять під санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Радіо Свобода".

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За інформацією кореспондента видання у Вашингтоні Алекса Рауфоглу, автори законопроєкту планують представити його в понеділок, 13 липня.

Як зазначається, попередня редакція документа передбачала, що рішення про відповідь США на відмову Росії від мирних зусиль майже повністю залежатиме від президента Дональда Трампа. Однак у новій версії цей підхід суттєво змінили.

Тепер значна частина санкцій має набрати чинності автоматично протягом 30 днів після остаточного схвалення законопроєкту.

За даними "Радіо Свобода", нове законодавство розширює санкції далеко за межі російських посадовців і банків. Під обмеження можуть потрапити інвестиції, суверенний борг РФ, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, послуги фінансових установ та інші ключові сектори російської економіки.

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Як повідомлялося, автор законодавчої ініціативи сенатор Ліндсі Грем під час брифінгу в Києві 10 липня заявив, що нові санкції мають допомогти президенту США Дональду Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні.

За словами Грема, документ надасть американському президенту потужні інструменти економічного тиску на Москву. Зокрема, законопроєкт дозволить запроваджувати мита та жорсткі обмеження щодо будь-яких країн, які продовжуватимуть купувати російські нафту й газ.

Крім того, під санкції можуть потрапити іноземні компанії та держави, які допомагають Кремлю обходити вже чинні обмеження. Над законопроєктом сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль працювали майже два роки.

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