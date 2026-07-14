Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против РФ и хочет включить в него Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах на принятие жесткого законопроекта о санкциях против Российской Федерации, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом Трамп сообщил журналистам на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

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Наследие Линдси Грэма и расширение списка санкций

На вопрос о том, планирует ли американский президент подписать подготовленный санкционный документ в течение ближайших одной-двух недель, Трамп ответил:

"Ну, я знаю, что Линдси очень этого хотел. Думаю, они [авторы] могут включить туда Иран. Они собираются включить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболлу". Так что мы это рассматриваем".

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Трамп подчеркнул непоколебимую позицию скончавшегося 11 июля близкого соратника, сенатора-республиканца Грэма.

"Но они всерьёз об этом задумываются — в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы же знаете, что он чувствовал. И есть большая вероятность, хороший шанс, что это удастся. Но они хотели бы добавить в этот список Иран и "Хезболлу". Вот что я слышу", — резюмировал глава Белого дома.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания скончался сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, закупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается ввести 500-процентную пошлину на импорт в США товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

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