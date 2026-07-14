Трамп рассматривает возможность подписания законопроекта Грэма о новых санкциях против РФ и хочет включить в него Иран
Президент США Дональд Трамп заявил о высоких шансах на принятие жесткого законопроекта о санкциях против Российской Федерации, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Об этом Трамп сообщил журналистам на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Наследие Линдси Грэма и расширение списка санкций
На вопрос о том, планирует ли американский президент подписать подготовленный санкционный документ в течение ближайших одной-двух недель, Трамп ответил:
"Ну, я знаю, что Линдси очень этого хотел. Думаю, они [авторы] могут включить туда Иран. Они собираются включить Иран, и это будет очень серьезным шагом, если они это сделают. Возможно, добавят и "Хезболлу". Так что мы это рассматриваем".
Трамп подчеркнул непоколебимую позицию скончавшегося 11 июля близкого соратника, сенатора-республиканца Грэма.
"Но они всерьёз об этом задумываются — в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. Вы же знаете, что он чувствовал. И есть большая вероятность, хороший шанс, что это удастся. Но они хотели бы добавить в этот список Иран и "Хезболлу". Вот что я слышу", — резюмировал глава Белого дома.
Что предшествовало
Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания скончался сенатор США Линдси Грэм.
- 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Гремом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
- Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
- Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
- Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.
Законопроект Грэма-Блюменталя
Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, закупающих ее энергоносители.
Основные положения законопроекта:
- замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;
- предлагается ввести 500-процентную пошлину на импорт в США товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты;
- введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;
- запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль