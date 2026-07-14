Трамп объяснил новые правила прохода через Ормузский пролив

Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые следуют в иранские порты или выходят из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

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Частичное ограничение для иранских судов

Трамп заявил, что ограничения касаются только судов, связанных с Ираном. По его словам, решение объясняется политикой руководства этой страны.

"Пролив открыт для всех судов, кроме иранских — и это из-за их лживого, жестокого и злобного руководства, которое ведет страну к полному уничтожению. Поэтому мы введем полную блокаду, но только в отношении судов, следующих в иранские порты или из них, либо перевозящих любые грузы, связанные с Ираном", — отметил он.

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Новые условия и реакция рынка

Президент США также сообщил, что провел переговоры с руководством стран Ближнего Востока. По их итогам он решил заменить сбор в размере 20 процентов за проход судов через пролив на торговые и инвестиционные соглашения.

Трамп подчеркнул, что такие инвестиции будут значительными и выгодными для стран Персидского залива.

После этого заявления цены на нефть начали снижаться. Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 85 долларов за баррель, хотя ранее росли до 87,55 доллара.

Накануне Трамп заявлял о возобновлении блокады Ирана и выдвигал идею компенсации для США за защиту судов, проходящих через Ормузский пролив.