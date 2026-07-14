Ціни на нафту досягли місячного максимуму на тлі посилення обміну ударами між США та Іраном

14 липня ціни на нафту підскочили майже на 3%, досягнувши максимуму за останні чотири тижні. Причиною стало відновлення США морської блокади Ірану, тоді як обидві сторони активізували атаки в Ормузькій протоці.

Це посилило побоювання щодо стабільності постачання енергоносіїв, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 03:30 за Гринвічем подорожчали на $1,50, або 1,8%, до $84,80 за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate додала $1,70, або 2,2%, до $79,84 за барель.

Таким чином, нафтові котирування піднялися до найвищого рівня з часу підписання двома країнами меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни 17 червня.

"Остання ескалація, включаючи відновлення блокади США та реакцію Ірану, явно внесла новий ризик на ринок. Хоча повного закриття не відбулося, конкуруючі цілі обох сторін зробили картину поставок дуже невизначеною", ‒ пояснив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Опубліковані в понеділок дані судноплавства свідчать, що кількість танкерів, які проходять через Ормузьку протоку, за останню добу скоротилася до найнижчого рівня за два місяці.

Водночас єменські хусити завдали ракетного удару по Саудівській Аравії, звинувативши королівство в бомбардуванні аеропорту.

"Якщо хусити розширять свої атаки на саудівську нафтову інфраструктуру в Червоному морі, це може підсилити подальшу невизначеність щодо потоків нафти з регіону", ‒ зазначив у записці портфельний менеджер Gabelli Funds Саймон Вонг.

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Як повідомлялося, США третю ніч поспіль завдають ударів по території Ірану. За даними американської сторони, атаки мають на меті послабити іранські сили, а також перешкодити Ірану здійснювати напади на цивільні та комерційні судна в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, напередодні американські військові завдали ударів по понад 100 об'єктах на території Ірану у відповідь на ракетну атаку на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених цілей були пускові установки ракет і безпілотників, склади боєприпасів, а також засоби зв'язку.

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