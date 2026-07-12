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Новини Операція США проти Ірану
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США атакували понад 100 цілей в Ірані, - ЗМІ

Удари США по Ірану

США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці.

Про це йдеться у повідомленні The Mirror, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Масштабна відповідь після атаки

"Центральне командування Збройних сил США повідомило, що було уражено близько 140 цілей", – йдеться у повідомленні.

Серед уражених об’єктів — пускові майданчики ракет і дронів, склади боєприпасів та обладнання зв’язку.

Іран водночас завдав ударів по цілях у Бахрейні, Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані.

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Ескалація в регіоні

Раніше повідомлялося, що сили іранського Корпусу вартових ісламської революції здійснили попереджувальні постріли по торговому судну в Ормузькій протоці.

Після цього Тегеран оголосив про її закриття.

У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

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Іран (3586) США (26917) Ормузька протока (252)
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