США атакували понад 100 цілей в Ірані, - ЗМІ
США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці.
Про це йдеться у повідомленні The Mirror, яке цитує Цензор.НЕТ.
Масштабна відповідь після атаки
"Центральне командування Збройних сил США повідомило, що було уражено близько 140 цілей", – йдеться у повідомленні.
Серед уражених об’єктів — пускові майданчики ракет і дронів, склади боєприпасів та обладнання зв’язку.
Іран водночас завдав ударів по цілях у Бахрейні, Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані.
Ескалація в регіоні
Раніше повідомлялося, що сили іранського Корпусу вартових ісламської революції здійснили попереджувальні постріли по торговому судну в Ормузькій протоці.
Після цього Тегеран оголосив про її закриття.
У відповідь військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по території Ірану.
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