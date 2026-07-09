США вдруге за два дні завдали масованих ударів по Ірану, Тегеран атакував американські бази

США завдали ударів по понад 90 військових об'єктах в Ірані у відповідь на атаки в Ормузькій протоці. Тегеран відповів ударами по американських військових об'єктах у Кувейті та Бахрейні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Американські військові заявили в середу, що завдали нових ударів по Ірану, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою для судноплавства, що спровокувало іранські атаки на Кувейт і Бахрейн в рамках останньої ескалації, спрямованої на зрив зусиль щодо припинення війни.

Остання серія атак, які, за словами США, були здійснені у відповідь на вівторковий напад на три вантажні судна, що проходили протокою, сталася через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, тимчасове припинення вогню з Іраном "закінчилося".

"Ми просто дуже сильно їх вдарили. І я б сказав, що ми вдарили їх з рахунком 20 до одного. Щоразу, коли вони вдаряють нас, ми будемо вдаряти їх з рахунком 20 до одного. І ми зробили це минулої ночі", – сказав Трамп.

Іранські військові заявили про атаки на цілі США в Кувейті та Бахрейні

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив рано вранці в четвер, що у відповідь на нові нічні удари вони атакували дві американські бази в Кувейті та Бахрейні.

Вони кажуть, що їхня відповідь пошириться на інші бази в регіоні Перської затоки, якщо США повторять свої атаки.

Що передувало?

7 липня США завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Водночас Іран відповів ударами по об'єктах США на Близькому Сході.