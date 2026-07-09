США во второй раз за два дня нанесли массированные удары по Ирану, Тегеран атаковал американские базы

США нанесли удары по более чем 90 военным объектам в Иране в ответ на атаки в Ормузском проливе. Тегеран ответил ударами по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Американские военные заявили в среду, что нанесли новые удары по Ирану, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым для судоходства, что спровоцировало иранские атаки на Кувейт и Бахрейн в рамках последней эскалации, направленной на срыв усилий по прекращению войны.

Последняя серия атак, которые, по словам США, были осуществлены в ответ на вторничное нападение на три грузовых судна, проходивших через пролив, произошла через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, временное прекращение огня с Ираном "закончилось".

"Мы просто очень сильно их ударили. И я бы сказал, что мы ударили их со счётом 20 к одному. Каждый раз, когда они наносят удар по нам, мы будем наносить удар по ним со счётом 20 к одному. И мы сделали это прошлой ночью", - сказал Трамп.

Иранские военные заявили об атаках на цели США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил рано утром в четверг, что в ответ на новые ночные удары они атаковали две американские базы в Кувейте и Бахрейне.

Они заявляют, что их ответные меры распространятся на другие базы в регионе Персидского залива, если США повторят свои атаки.

Что предшествовало этому?

7 июля США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. В свою очередь, Иран ответил ударами по объектам США на Ближнем Востоке.