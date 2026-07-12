Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки для суден

Іран заявив про повне припинення проходу суден через Ормузьку протоку на тлі загострення ситуації в регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Управління з контролю за Перською затокою в соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Ірану про закриття протоки

У відомстві зазначили, що рішення пов’язане з ескалацією в акваторії та діями збройних сил США.

"Цим повідомляємо всім заявникам, що у зв’язку з нещодавніми незаконними діями збройних сил США в регіоні прохід через Ормузьку протоку в даний час неможливий. Щойно ситуація стабілізується і відновиться спокій, всі заявки на транзит будуть розглянуті відповідно до черговості їх подання і будуть видані необхідні дозволи", – йдеться в повідомленні.

У PGSA додали, що отримати дозвіл на прохід можна лише через звернення до цього відомства. Також пропонується стежити за їхнім обліковим записом у соцмережі Х для отримання актуальної інформації.

Також читайте: США погодилися продовжити переговори з Іраном, але "перемир’я закінчилося", - Трамп

Реакція США і попередні події

До свого повідомлення PGSA додала заяву Центрального командування США про те, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства.

Як повідомлялося, військово-морські сили іранського Корпусу вартових ісламської революції в ніч на неділю здійснили попереджувальні постріли по торговому судну в Ормузькій протоці та оголосили про її закриття. У відповідь військові США завдали третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

Центральне командування США заявило, що американські збройні сили готові забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку, попри погрози та напади з боку Ірану.

Також читайте: Рух нафтових танкерів в Ормузькій протоці фактично зупинився