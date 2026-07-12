Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов
Иран заявил о полном прекращении прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом в соцсети Х.
Заявление Ирана о закрытии пролива
В ведомстве отметили, что решение связано с эскалацией в акватории и действиями вооруженных сил США.
"Настоящим сообщаем всем заявителям, что в связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявки на транзит будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи и будут выданы необходимые разрешения", - говорится в сообщении.
В PGSA добавили, что получить разрешение на проход можно только путем обращения в это ведомство. Также предлагается следить за их аккаунтом в социальной сети Х для получения актуальной информации.
Реакция США и предшествующие события
К своему сообщению PGSA добавила заявление Центрального командования США о том, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства.
Как сообщалось, военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции в ночь на воскресенье произвели предупредительные выстрелы по торговому судну в Ормузском проливе и объявили о его закрытии. В ответ военные США нанесли третью за неделю серию ударов по территории Ирана.
Центральное командование США заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив, несмотря на угрозы и нападения со стороны Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За прєзідєнта-під@раса.