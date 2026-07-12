Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов

Иран заявил о полном прекращении прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом в соцсети Х.

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Заявление Ирана о закрытии пролива

В ведомстве отметили, что решение связано с эскалацией в акватории и действиями вооруженных сил США.

"Настоящим сообщаем всем заявителям, что в связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявки на транзит будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи и будут выданы необходимые разрешения", - говорится в сообщении.

В PGSA добавили, что получить разрешение на проход можно только путем обращения в это ведомство. Также предлагается следить за их аккаунтом в социальной сети Х для получения актуальной информации.

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Реакция США и предшествующие события

К своему сообщению PGSA добавила заявление Центрального командования США о том, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства.

Как сообщалось, военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции в ночь на воскресенье произвели предупредительные выстрелы по торговому судну в Ормузском проливе и объявили о его закрытии. В ответ военные США нанесли третью за неделю серию ударов по территории Ирана.

Центральное командование США заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив, несмотря на угрозы и нападения со стороны Ирана.

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