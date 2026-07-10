США согласились продолжить переговоры с Ираном, но "перемирие закончилось", — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США согласились продолжить мирные переговоры с Ираном, однако перемирие прекращено.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Переговоры будут, но есть нюанс

По его словам, Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой продолжить переговоры.

"Исламская Республика Иран обратилась к нам с просьбой продолжить переговоры. Мы согласились на это, но Соединенные Штаты четко дали им понять, что перемирие ЗАВЕРШИЛОСЬ!" — заявил Трамп.

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Что предшествовало?

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обязались на 60 дней прекратить боевые действия.

США возобновили удары по Ирану после того, как Тегеран 8 июля атаковал несколько судов в Ормузском проливе.

Тогда Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании больше не действует. Однако американский чиновник сообщил ABC News, что, несмотря на обмен ударами, США и Иран продолжают технические переговоры об иранской ядерной программе, а 60-дневное перемирие и меморандум о взаимопонимании все же остаются в силе.

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