США согласились продолжить переговоры с Ираном, но "перемирие закончилось", — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США согласились продолжить мирные переговоры с Ираном, однако перемирие прекращено.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Переговоры будут, но есть нюанс
По его словам, Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой продолжить переговоры.
"Исламская Республика Иран обратилась к нам с просьбой продолжить переговоры. Мы согласились на это, но Соединенные Штаты четко дали им понять, что перемирие ЗАВЕРШИЛОСЬ!" — заявил Трамп.
Что предшествовало?
- 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обязались на 60 дней прекратить боевые действия.
- США возобновили удары по Ирану после того, как Тегеран 8 июля атаковал несколько судов в Ормузском проливе.
- Тогда Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании больше не действует. Однако американский чиновник сообщил ABC News, что, несмотря на обмен ударами, США и Иран продолжают технические переговоры об иранской ядерной программе, а 60-дневное перемирие и меморандум о взаимопонимании все же остаются в силе.
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