США погодилися продовжити переговори з Іраном, але "перемир’я закінчилося", - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Іраном, однак припинення вогню завершено.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Переговори будуть, але є нюанс

За його словами, Тегеран звернувся до Вашингтона з проханням продовжити переговори.

"Ісламська Республіка Іран звернулася до нас із проханням продовжити переговори. Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я ЗАКІНЧИЛОСЯ!" — заявив Трамп.

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Що передувало?

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії.

США поновили удари по Ірану після того, як Тегеран 8 липня атакував кілька суден в Ормузькій протоці.

Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Проте американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

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