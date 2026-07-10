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США погодилися продовжити переговори з Іраном, але "перемир’я закінчилося", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США погодилися продовжити мирні переговори з Іраном, однак припинення вогню завершено.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Переговори будуть, але є нюанс

За його словами, Тегеран звернувся до Вашингтона з проханням продовжити переговори.

"Ісламська Республіка Іран звернулася до нас із проханням продовжити переговори. Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я ЗАКІНЧИЛОСЯ!" — заявив Трамп.

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Що передувало?

  • 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії.
  • США поновили удари по Ірану після того, як Тегеран 8 липня атакував кілька суден в Ормузькій протоці.
  • Тоді Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Проте американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

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