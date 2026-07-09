Командування США підтвердило удари по півдню Ірану

Центральне командування США підтвердило початок нової хвилі військових ударів по об’єктах на території Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному підтвердженні Центрального командування США (CENTCOM).

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Вибухи в кількох містах і робота ППО

За даними місцевих джерел, серія потужних вибухів пролунала в різних стратегічних точках на півдні країни.

Зокрема, щонайменше вісім вибухів зафіксували в місті Бандар-Аббас. Там також були активовані системи протиповітряної оборони.

Три вибухи пролунали в Конараку, ще один — у Чабахарі. У цьому місті уламки після ударів влучили в будівлю місцевої лікарні.

Крім того, мешканці повідомляють про три вибухи в місті Сірік. Два вибухи чули на острові Абу-Муса. Також кілька вибухів пролунали в районі міста Джаск.

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Трамп вважає, що нової війни з Іраном не буде

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном не розпочнеться знову, та впевнений, що "нафта стане дуже доступною"

Як передає ABC news, про це глава Білого дому сказав на пресконференції в Туреччині.

"Я не думаю, що бойові дії відновляться. Я думаю, що все пройде дуже швидко. Вони (іранці — ред.) уразили кілька кораблів, а ми завдали їм набагато потужнішого удару. Коли вони завдають удару, ми відповідаємо вдесятеро сильніше", — заявив Трамп.

На його переконання, конфлікт не матиме тривалого впливу на світовий нафтовий ринок.

"Я думаю, що все, що зараз відбувається, дуже швидко закінчиться і лише зробить ситуацію безпечнішою, зокрема для нафти. Нафта стане дуже доступною, її буде легко отримати, і це станеться дуже швидко", — сказав президент США.

Також Трамп повідомив, що режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє.

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Що передувало?

7 липня США завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Водночас Іран відповів ударами по об'єктах США на Близькому Сході.

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