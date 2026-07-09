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Новини Операція США проти Ірану
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Командування США підтвердило удари по півдню Ірану

Удари США по Ірану

Центральне командування США підтвердило початок нової хвилі військових ударів по об’єктах на території Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному підтвердженні Центрального командування США (CENTCOM).

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Вибухи в кількох містах і робота ППО

За даними місцевих джерел, серія потужних вибухів пролунала в різних стратегічних точках на півдні країни.

Зокрема, щонайменше вісім вибухів зафіксували в місті Бандар-Аббас. Там також були активовані системи протиповітряної оборони.

Три вибухи пролунали в Конараку, ще один — у Чабахарі. У цьому місті уламки після ударів влучили в будівлю місцевої лікарні.

Крім того, мешканці повідомляють про три вибухи в місті Сірік. Два вибухи чули на острові Абу-Муса. Також кілька вибухів пролунали в районі міста Джаск.

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Трамп вважає, що нової війни з Іраном не буде

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном не розпочнеться знову, та впевнений, що "нафта стане дуже доступною"

Як передає ABC news, про це глава Білого дому сказав на пресконференції в Туреччині.

"Я не думаю, що бойові дії відновляться. Я думаю, що все пройде дуже швидко. Вони (іранці — ред.) уразили кілька кораблів, а ми завдали їм набагато потужнішого удару. Коли вони завдають удару, ми відповідаємо вдесятеро сильніше", — заявив Трамп.

На його переконання, конфлікт не матиме тривалого впливу на світовий нафтовий ринок.

"Я думаю, що все, що зараз відбувається, дуже швидко закінчиться і лише зробить ситуацію безпечнішою, зокрема для нафти. Нафта стане дуже доступною, її буде легко отримати, і це станеться дуже швидко", — сказав президент США.

Також Трамп повідомив, що режим припинення вогню між США та Іраном більше не діє

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Що передувало?

7 липня США завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію атак на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Водночас Іран відповів ударами по об'єктах США на Близькому Сході.

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Іран (3579) США (26901)
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