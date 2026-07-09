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Новости Операция США против Ирана
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Командование США подтвердило удары по югу Ирана

Удары США по Ирану

Центральное командование США подтвердило начало новой волны военных ударов по объектам на территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

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Взрывы в нескольких городах и работа ПВО

По данным местных источников, серия мощных взрывов прогремела в различных стратегических точках на юге страны.

В частности, по меньшей мере восемь взрывов зафиксировали в городе Бандар-Аббас. Там также были задействованы системы противовоздушной обороны.

Три взрыва прогремели в Конараке, ещё один - в Чабахаре. В этом городе обломки после ударов попали в здание местной больницы.

Кроме того, жители сообщают о трех взрывах в городе Сирик. Два взрыва слышали на острове Абу-Муса. Также несколько взрывов прогремели в районе города Джаск.

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Трамп считает, что новой войны с Ираном не будет

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не возобновится, и уверен, что "нефть станет очень доступной"

Как сообщает ABC News, об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в Турции.

"Я не думаю, что боевые действия возобновятся. Я думаю, что все пройдёт очень быстро. Они (иранцы - ред.) поразили несколько кораблей, а мы нанесли им гораздо более мощный удар. Когда они наносят удар, мы отвечаем в десять раз сильнее", - заявил Трамп.

По его мнению, конфликт не окажет длительного влияния на мировой нефтяной рынок.

"Я думаю, что все, что сейчас происходит, очень быстро закончится и только сделает ситуацию более безопасной, в частности для нефти. Нефть станет очень доступной, ее будет легко получить, и это произойдет очень быстро", - сказал президент США.

Также Трамп сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует

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Что этому предшествовало?

7 июля США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. В то же время Иран ответил ударами по объектам США на Ближнем Востоке.

Читайте: Трамп заявил, что "очень разочарован" в НАТО, а на саммит приехал только ради своего друга Эрдогана

Автор: 

Иран (3038) США (29670)
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Топ комментарии
+4
Нажаль, схоже ця хня буде тягнутись ще рік-два, поки не диверсифікують шляхи доставки. Потім нафта по 40.
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09.07.2026 01:44 Ответить
+3
Ну що, четверте відсвяткували, можна і чалмастих помочити, в нас є два місяці. Хай вихаркують ті шахеди з кров'ю.
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09.07.2026 01:24 Ответить
+2
У відповідь Іран міг би прийняти обмеження на збагачення урану, впустити інспекторів ООН на свої ядерні об'єкти та розкрити свої запаси того, що Трамп називає «ядерним пилом» - іншими словами, урану, збагаченого до рівнів, близьких до того, що потрібно для створення ядерної зброї.

Але події останніх днів показують, наскільки важко буде досягти такої угоди.
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09.07.2026 00:29 Ответить

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