Командование США подтвердило удары по югу Ирана

Центральное командование США подтвердило начало новой волны военных ударов по объектам на территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

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Взрывы в нескольких городах и работа ПВО

По данным местных источников, серия мощных взрывов прогремела в различных стратегических точках на юге страны.

В частности, по меньшей мере восемь взрывов зафиксировали в городе Бандар-Аббас. Там также были задействованы системы противовоздушной обороны.

Три взрыва прогремели в Конараке, ещё один - в Чабахаре. В этом городе обломки после ударов попали в здание местной больницы.

Кроме того, жители сообщают о трех взрывах в городе Сирик. Два взрыва слышали на острове Абу-Муса. Также несколько взрывов прогремели в районе города Джаск.

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Трамп считает, что новой войны с Ираном не будет

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не возобновится, и уверен, что "нефть станет очень доступной"

Как сообщает ABC News, об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в Турции.

"Я не думаю, что боевые действия возобновятся. Я думаю, что все пройдёт очень быстро. Они (иранцы - ред.) поразили несколько кораблей, а мы нанесли им гораздо более мощный удар. Когда они наносят удар, мы отвечаем в десять раз сильнее", - заявил Трамп.

По его мнению, конфликт не окажет длительного влияния на мировой нефтяной рынок.

"Я думаю, что все, что сейчас происходит, очень быстро закончится и только сделает ситуацию более безопасной, в частности для нефти. Нефть станет очень доступной, ее будет легко получить, и это произойдет очень быстро", - сказал президент США.

Также Трамп сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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Что этому предшествовало?

7 июля США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. В то же время Иран ответил ударами по объектам США на Ближнем Востоке.

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