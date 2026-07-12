США атаковали более 100 целей в Иране, - СМИ
США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе.
Об этом говорится в сообщении The Mirror, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Масштабный ответ после атаки
"Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что было поражено около 140 целей", - говорится в сообщении.
Среди пораженных объектов - пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.
Иран в то же время нанес удары по целям в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.
Эскалация в регионе
Ранее сообщалось, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции произвели предупредительные выстрелы по торговому судну в Ормузском проливе.
После этого Тегеран объявил о его закрытии.
В ответ военные США нанесли третью за неделю серию ударов по территории Ирана.
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