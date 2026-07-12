США атаковали более 100 целей в Иране, - СМИ

США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе.

Об этом говорится в сообщении The Mirror, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Масштабный ответ после атаки

"Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что было поражено около 140 целей", - говорится в сообщении.

Среди пораженных объектов - пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

Иран в то же время нанес удары по целям в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане.

Читайте также: США согласились продолжить переговоры с Ираном, но "перемирие закончилось", - Трамп

Эскалация в регионе

Ранее сообщалось, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции произвели предупредительные выстрелы по торговому судну в Ормузском проливе.

После этого Тегеран объявил о его закрытии.

В ответ военные США нанесли третью за неделю серию ударов по территории Ирана.