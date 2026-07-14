США третю ніч поспіль завдають ударів по Ірану, - CENTCOM
США третю ніч поспіль завдають ударів по території Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Центрального командування США.
Удари по Ірану
У CENTCOM зазначили, що атаки спрямовані на послаблення іранських сил. Також їхня мета — завадити Ірану здійснювати напади на цивільні та комерційні судна в Ормузькій протоці.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що США завдали ударів по понад 100 об’єктах на території Ірану після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених цілей — пускові установки ракет і дронів, склади боєприпасів, а також обладнання зв’язку.
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