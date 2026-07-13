США візьмуть під контроль Ормузьку протоку та охоронятимуть її, але не безкоштовно, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати візьмуть Ормузьку протоку під контроль та охоронятимуть її.

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, минулої ночі США завдали дуже сильного удару Ірану.

"Кожного разу, коли вони відправляють безпілотник, ми завдаємо їм дуже сильного удару. Але у нас була домовленість. Чого ніхто не знає, так це того, що у нас була домовленість, це була вирішена справа. А потім вони її порушили. Вони завжди її порушують. У нас було вже 10 угод із цими людьми.

Тому ми просто збираємося завдати їм дуже сильного удару. І ми будемо... ми будемо утримувати протоку, і ми, ймовірно, будемо контролювати її, ми станемо охоронцями протоки. Можливо, ми назвемо це "Ангел-охоронець протоки", - сказав Трамп.

Лідер США зауважив, що Штатам мають відшкодувати збитки за це.

"Тому що інші країни дуже багаті, вони на нашому боці. І не можна очікувати, що ми робитимемо це задарма, як це було протягом багатьох років. Знаєте, ми... ми охороняли протоку 50 років або навіть більше. І нам ніколи за це не платили. ... Ми ніколи не заробляли... ми охороняли це задарма. А тепер ми будемо це охороняти, і нам будуть платити за охорону, великі гроші", - додав президент США.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Серед уражених об’єктів — пускові майданчики ракет і дронів, склади боєприпасів та обладнання зв’язку.

Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки для суден.

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