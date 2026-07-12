Трамп відреагував на смерть Ліндсі Грема: Він був справжнім патріотом, одним із найвидатніших людей і сенаторів
Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема, назвавши його одним із найвидатніших людей і сенаторів.
Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Справжній патріот
"Він завжди наполегливо працював і був справжнім американським патріотом. Ліндсі дуже не вистачатиме", - написав Трамп.
Також він назвав Грема одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.
Зазначається, що подробиці щодо прощання оголосять пізніше.
Що передувало
Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.
- 10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.
- Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.
- Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.
- Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.
Топ коментарі
+10 natali goncharova #436730
показати весь коментар12.07.2026 11:01 Відповісти Посилання
+5 Yriii Yriii #538882
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+4 Герхард
показати весь коментар12.07.2026 11:33 Відповісти Посилання
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