Трамп відреагував на смерть Ліндсі Грема: Він був справжнім патріотом, одним із найвидатніших людей і сенаторів

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема, назвавши його одним із найвидатніших людей і сенаторів.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Справжній патріот

"Він завжди наполегливо працював і був справжнім американським патріотом. Ліндсі дуже не вистачатиме", - написав Трамп.

Також він назвав Грема одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Зазначається, що подробиці щодо прощання оголосять пізніше.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

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