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Новини Помер сенатор Ліндсі Грем
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Трамп відреагував на смерть Ліндсі Грема: Він був справжнім патріотом, одним із найвидатніших людей і сенаторів

Трамп про смерть Грема

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Грема, назвавши його одним із найвидатніших людей і сенаторів.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Справжній патріот

"Він завжди наполегливо працював і був справжнім американським патріотом. Ліндсі дуже не вистачатиме", - написав Трамп.

Також він назвав Грема одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Зазначається, що подробиці щодо прощання оголосять пізніше.

Також читайте: Трамп бачить Україну серед переможців, - сенатор Грем

Трамп про смерть сенатора Грема

Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

  • 10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.
  • Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.
  • Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.
  • Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Читайте: Білий дім погодився підтримати законопроєкт про нові санкції США проти Росії, - сенатор Грем

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Трамп Дональд (9070) Грем Ліндсі (155)
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Топ коментарі
+10
Але нажаль рудий придурок зовсім не прислухався до думки Ліндсі Грея щодо України і росії.
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12.07.2026 11:01 Відповісти
+5
мутна історія
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12.07.2026 11:05 Відповісти
+4
З нашим віслючком апокаліпсису зустрічався?
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12.07.2026 11:33 Відповісти

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