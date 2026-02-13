Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче постачань від США Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk для того, щоб Київ міг бити по дроновій інфраструктурі країни-агресора РФ та змінився військовий баланс.

"Я хочу надати Україні ракети Tomahawk. Я хочу, щоб США поставили ракети "Томагавк", щоб завдати удару по інфраструктурі, на яку Путін розраховує для виробництва дронів і всього іншого. Я хочу змінити військову рівновагу", - сказав Грем.

За словами Грема, попередні підходи Заходу не змогли стримати Володимира Путіна.

"Наскільки добре спрацював світовий порядок? Путін вторгався тричі. Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримало Путіна, і, відверто кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримало Путіна", - заявив сенатор.

На його переконання, "це війна людини, яка хоче відновити минуле, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і він не зупиниться, доки хтось його не зупинить".

Також сенатор сказав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем переконаний, що президент США Дональд Трамп його підпише в кінцевому підсумку, повідомляє Politico.

Він також наголосив на ролі Китаю, Індії та Бразилії у російській війні. "Без Китаю у нього (Путіна – ред.) нічого б не виходило. Без Бразилії та без Індії теж нічого не виходило б", - зауважив Грем.

Він додав, що завершення війни РФ проти України вплине на глобальну безпеку на десятиліття вперед.

что, опять? куда их складывать?
13.02.2026 21:14
Говорун
13.02.2026 21:12
13.02.2026 21:16
Говорун
13.02.2026 21:12
Говорили-балакали, аж усралися і заплакали!!!
13.02.2026 23:17
что, опять? куда их складывать?
13.02.2026 21:14
Когось він мені нагадує в нашому Парламенті, навіть ззовні😂🤣🤣🤣
13.02.2026 21:14
13.02.2026 21:16
по3,14зділи розійшлись.що у США .ЩО У ЄС
13.02.2026 21:20
Має,але не отримає!
13.02.2026 21:20
я думав він сенатора, а він просто грем
13.02.2026 21:22
У нас є 3000 фламінго які можуть долетіли до Єлабуги легко, але політичної волі лідора Всесвіту немає, яка Єлабуга?! Москва сяє нон стоп
13.02.2026 21:23
3000, звичайно, немає, але 4 фламінго нещодавно волгоградський НПЗ зруйнували.
13.02.2026 21:57
Так його наче "зруйнували" ще в 2024 в лютому, це що знову відбудували?
13.02.2026 22:00
Так, ремонтують.
13.02.2026 22:01
Перепрошую, дещо помилився. НПЗ зруйнували дрони, а фламінго вразили арсенал *********** в Волгоградській області. https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/udar-po-arsenalu-bojepripasiv-v-rf-defence-express-vkazalo-na-osoblivist-zastosuvannja-flaminho-1773663.html Удар по арсеналу *********** у РФ. Defence Express вказав на особливість застосування "Фламінго"
13.02.2026 22:05
На який електорат байки Гремма розраховані?
13.02.2026 21:23
нафуя така здіздьож
13.02.2026 21:24
13.02.2026 21:25
Очки зарабатывает на выборы.
13.02.2026 21:28
очкИ или Очки?
13.02.2026 23:11
Конечно в очкО.
14.02.2026 00:07
той Грем такий же балабол як Світан та жданов. аби попи%діти та отримати побільше просмотрів і лайків
13.02.2026 21:29
Этот сенатор постоянно чего-то хочет и ничего не происходит. Пороблено.
13.02.2026 21:29
Перейменуйте фламінго у Вовагавк! Це буде більш органічна назва на них
13.02.2026 21:31
Базікало...
13.02.2026 21:32
Один балабол теж обіцяв ракети. Піжаму на грудях рвав.

13.02.2026 21:36
И звезду смерти. Чтоб сразу на доставке сэкономить.
13.02.2026 21:57
Покі що від вас, республікануів та Трампа, Україна отримала тільки дулю і ту без маку.
13.02.2026 22:00
***** вам знову не дозволить надати нам томаГавки, він вигадає ще щось цікавеньке, і ви повірите.
13.02.2026 22:29
Між хоче постачать та до реального вони в Україні, прірва.
13.02.2026 23:25
Ага. А цей все закликає. Скоро рік буде як Україна повірила цьому закликуну і підписала угоду про рідкоземельні метали в обмін на захист і лендліз зброї. До сих пір чекаємо. Дочекались від Тромба тільки нових погроз і вимог здати ще й територію. Те ж саме буде і з ''гарантіями безпеки'', коли рашисти полізуть знову, від ''гарантів'' будуть одні заклики і консультації і пропозиції сісти за нові переговори і виконати чергові умови
13.02.2026 23:42
Потужно.
13.02.2026 23:43
 
 