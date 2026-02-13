Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче постачань від США Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk для того, щоб Київ міг бити по дроновій інфраструктурі країни-агресора РФ та змінився військовий баланс.
Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ.
Про ракети Tomahawk
"Я хочу надати Україні ракети Tomahawk. Я хочу, щоб США поставили ракети "Томагавк", щоб завдати удару по інфраструктурі, на яку Путін розраховує для виробництва дронів і всього іншого. Я хочу змінити військову рівновагу", - сказав Грем.
За словами Грема, попередні підходи Заходу не змогли стримати Володимира Путіна.
Санкції проти РФ
"Наскільки добре спрацював світовий порядок? Путін вторгався тричі. Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримало Путіна, і, відверто кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримало Путіна", - заявив сенатор.
На його переконання, "це війна людини, яка хоче відновити минуле, яка вважає, що Україна не заслуговує на існування, і він не зупиниться, доки хтось його не зупинить".
Також сенатор сказав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем переконаний, що президент США Дональд Трамп його підпише в кінцевому підсумку, повідомляє Politico.
Він також наголосив на ролі Китаю, Індії та Бразилії у російській війні. "Без Китаю у нього (Путіна – ред.) нічого б не виходило. Без Бразилії та без Індії теж нічого не виходило б", - зауважив Грем.
Він додав, що завершення війни РФ проти України вплине на глобальну безпеку на десятиліття вперед.
