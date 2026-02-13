РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 394 25

Украина должна получить ракеты Tomahawk для ударов по производству дронов в РФ, - сенатор Грэм

Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет поставок из США Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для того, чтобы Киев мог бить по дронной инфраструктуре страны-агрессора РФ и изменился военный баланс.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

О ракетах Tomahawk

"Я хочу предоставить Украине ракеты Tomahawk. Я хочу, чтобы США поставили ракеты "Томагавк", чтобы нанести удар по инфраструктуре, на которую Путин рассчитывает для производства дронов и всего остального. Я хочу изменить военное равновесие", - сказал Грэм.

По словам Грэма, предыдущие подходы Запада не смогли сдержать Владимира Путина.

Санкции против РФ

"Насколько хорошо сработал мировой порядок? Путин вторгался трижды. Ничто из того, что Европа делала в прошлом, не сдержало Путина, и, откровенно говоря, ничто из того, что мы делали в прошлом, не сдержало Путина", - заявил сенатор.

По его убеждению, "это война человека, который хочет восстановить прошлое, который считает, что Украина не заслуживает существования, и он не остановится, пока кто-то его не остановит".

Также сенатор сказал, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм убежден, что президент США Дональд Трамп его подпишет в конечном итоге, сообщает Politico.

Он также подчеркнул роль Китая, Индии и Бразилии в российской войне. "Без Китая у него (Путина – ред.) ничего бы не получалось. Без Бразилии и без Индии тоже ничего бы не получалось", - отметил Грэм.

Он добавил, что завершение войны РФ против Украины повлияет на глобальную безопасность на десятилетия вперед.

США (29240) Линдси Грэм (140) Томагавк (71)
Топ комментарии
+14
что, опять? куда их складывать?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:14 Ответить
+11
Говорун
показать весь комментарий
13.02.2026 21:12 Ответить
+5
показать весь комментарий
13.02.2026 21:16 Ответить
Говорун
показать весь комментарий
13.02.2026 21:12 Ответить
что, опять? куда их складывать?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:14 Ответить
Когось він мені нагадує в нашому Парламенті, навіть ззовні😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.02.2026 21:14 Ответить
П'ятого.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:53 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 21:16 Ответить
по3,14зділи розійшлись.що у США .ЩО У ЄС
показать весь комментарий
13.02.2026 21:20 Ответить
Має,але не отримає!
показать весь комментарий
13.02.2026 21:20 Ответить
я думав він сенатора, а він просто грем
показать весь комментарий
13.02.2026 21:22 Ответить
У нас є 3000 фламінго які можуть долетіли до Єлабуги легко, але політичної волі лідора Всесвіту немає, яка Єлабуга?! Москва сяє нон стоп
показать весь комментарий
13.02.2026 21:23 Ответить
3000, звичайно, немає, але 4 фламінго нещодавно волгоградський НПЗ зруйнували.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:57 Ответить
Так його наче "зруйнували" ще в 2024 в лютому, це що знову відбудували?
показать весь комментарий
13.02.2026 22:00 Ответить
Так, ремонтують.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:01 Ответить
Перепрошую, дещо помилився. НПЗ зруйнували дрони, а фламінго вразили арсенал *********** в Волгоградській області. https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/udar-po-arsenalu-bojepripasiv-v-rf-defence-express-vkazalo-na-osoblivist-zastosuvannja-flaminho-1773663.html Удар по арсеналу *********** у РФ. Defence Express вказав на особливість застосування "Фламінго"
показать весь комментарий
13.02.2026 22:05 Ответить
На який електорат байки Гремма розраховані?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:23 Ответить
нафуя така здіздьож
показать весь комментарий
13.02.2026 21:24 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 21:25 Ответить
Очки зарабатывает на выборы.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:28 Ответить
той Грем такий же балабол як Світан та жданов. аби попи%діти та отримати побільше просмотрів і лайків
показать весь комментарий
13.02.2026 21:29 Ответить
Этот сенатор постоянно чего-то хочет и ничего не происходит. Пороблено.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:29 Ответить
Перейменуйте фламінго у Вовагавк! Це буде більш органічна назва на них
показать весь комментарий
13.02.2026 21:31 Ответить
Базікало...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:32 Ответить
Один балабол теж обіцяв ракети. Піжаму на грудях рвав.

показать весь комментарий
13.02.2026 21:36 Ответить
И звезду смерти. Чтоб сразу на доставке сэкономить.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:57 Ответить
Покі що від вас, республікануів та Трампа, Україна отримала тільки дулю і ту без маку.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:00 Ответить
***** вам знову не дозволить надати нам томаГавки, він вигадає ще щось цікавеньке, і ви повірите.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:29 Ответить
 
 