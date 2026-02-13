Украина должна получить ракеты Tomahawk для ударов по производству дронов в РФ, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что хочет поставок из США Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk для того, чтобы Киев мог бить по дронной инфраструктуре страны-агрессора РФ и изменился военный баланс.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

О ракетах Tomahawk

"Я хочу предоставить Украине ракеты Tomahawk. Я хочу, чтобы США поставили ракеты "Томагавк", чтобы нанести удар по инфраструктуре, на которую Путин рассчитывает для производства дронов и всего остального. Я хочу изменить военное равновесие", - сказал Грэм.

По словам Грэма, предыдущие подходы Запада не смогли сдержать Владимира Путина.

Санкции против РФ

"Насколько хорошо сработал мировой порядок? Путин вторгался трижды. Ничто из того, что Европа делала в прошлом, не сдержало Путина, и, откровенно говоря, ничто из того, что мы делали в прошлом, не сдержало Путина", - заявил сенатор.

По его убеждению, "это война человека, который хочет восстановить прошлое, который считает, что Украина не заслуживает существования, и он не остановится, пока кто-то его не остановит".

Также сенатор сказал, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм убежден, что президент США Дональд Трамп его подпишет в конечном итоге, сообщает Politico.

Он также подчеркнул роль Китая, Индии и Бразилии в российской войне. "Без Китая у него (Путина – ред.) ничего бы не получалось. Без Бразилии и без Индии тоже ничего бы не получалось", - отметил Грэм.

Он добавил, что завершение войны РФ против Украины повлияет на глобальную безопасность на десятилетия вперед.