Трамп бачить Україну серед переможців, - сенатор Грем
Президента США Дональда Трампа вразила здатність України переломити ситуацію на полі бою й ефективно, за допомогою створених нею ж технологій, воювати проти значно сильнішого противника.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Трамп бачить Україну серед переможців"
"Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців… Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження… Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск",- заявив американський сенатор.
Водночас Грем зауважив, що виграти війну виключно військовим шляхом не вдасться, і закликав світ припинити наповнювати російський бюджет, купуючи енергоносії в РФ.
"Я сподіваюся завершити цю війну дипломатичним шляхом. І чим більше важелів впливу ми матимемо на Путіна, тим краще… Якщо ми підвищимо бойові спроможності України, передавши їй технології, і водночас дамо світові зрозуміти, що він має допомогти президенту Трампу завершити цю війну, припинивши купувати дешеву російську нафту й газ – це буде виграшна комбінація",- сказав сенатор.
Він зазначив, що цього разу їде з Києва "з більшим оптимізмом, ніж будь-коли".
"Тепер я бачу шлях до миру, якого не бачив ще рік тому. Гадаю, останній рік став переломним на полі бою – ситуація розвивається в правильному напрямку. Сподіваюся, що президент Трамп, маючи додаткові інструменти (передбачені законопроєктом Грема-Блюменталя про санкції – ред.), зможе переконати країни, які були частиною проблеми, стати частиною її вирішення",- додав Грем.
Що передувало?
Нагадаємо, що сенатор Ліндсі Грем здійснив вже десятий візит до України за час повномасштабного російського вторгнення.
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Так що вислови Грема це такий собі «пробний шар» по прощупуванню взаємодії.
Але враховуючи інерцію бюрократичних систем, можемо очікувати на якусь конкретну взаємодію не раніше ніж місяців через три-чотири. У рудого строки піджимають і наші технології йому ну край необхідні. Хоч і втративши вплив на палати, він хоче бути у клубі переможців.