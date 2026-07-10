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Новини Відносини України та США
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Трамп бачить Україну серед переможців, - сенатор Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Президента США Дональда Трампа вразила здатність України переломити ситуацію на полі бою й ефективно, за допомогою створених нею ж технологій, воювати проти значно сильнішого противника.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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"Трамп бачить Україну серед переможців"

"Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців… Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження… Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск",- заявив американський сенатор.

Водночас Грем зауважив, що виграти війну виключно військовим шляхом не вдасться, і закликав світ припинити наповнювати російський бюджет, купуючи енергоносії в РФ.

"Я сподіваюся завершити цю війну дипломатичним шляхом. І чим більше важелів впливу ми матимемо на Путіна, тим краще… Якщо ми підвищимо бойові спроможності України, передавши їй технології, і водночас дамо світові зрозуміти, що він має допомогти президенту Трампу завершити цю війну, припинивши купувати дешеву російську нафту й газ – це буде виграшна комбінація",- сказав сенатор.

Він зазначив, що цього разу їде з Києва "з більшим оптимізмом, ніж будь-коли".

"Тепер я бачу шлях до миру, якого не бачив ще рік тому. Гадаю, останній рік став переломним на полі бою – ситуація розвивається в правильному напрямку. Сподіваюся, що президент Трамп, маючи додаткові інструменти (передбачені законопроєктом Грема-Блюменталя про санкції – ред.), зможе переконати країни, які були частиною проблеми, стати частиною її вирішення",- додав Грем.

Читайте також: Країни НАТО сподіваються, що Трамп змінив риторику щодо України на тлі її ударів по РФ, - FT

Що передувало?

Нагадаємо, що сенатор Ліндсі Грем здійснив вже десятий візит до України за час повномасштабного російського вторгнення.

Дивіться також: Зеленський і cенатор США Грем обговорили санкції проти РФ та потреби України в ППО. ВIДЕО

Автор: 

США (26912) Трамп Дональд (9067) Грем Ліндсі (154)
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Топ коментарі
+2
Він побачив карти яких в нього нема з Іраном.
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10.07.2026 21:20 Відповісти
+2
Документи секретних переговорів Росії та Китаю
розкрили програму зі знищення https://theins.ru/inv/294328 супутників Starlink.
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10.07.2026 21:22 Відповісти
+2
Трамп побачив що за рахунок масштабування українських технологій він може справді перемогти Іран.
Так що вислови Грема це такий собі «пробний шар» по прощупуванню взаємодії.
Але враховуючи інерцію бюрократичних систем, можемо очікувати на якусь конкретну взаємодію не раніше ніж місяців через три-чотири. У рудого строки піджимають і наші технології йому ну край необхідні. Хоч і втративши вплив на палати, він хоче бути у клубі переможців.
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10.07.2026 22:03 Відповісти

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