Зеленський і cенатор США Грем обговорили санкції проти РФ та потреби України в ППО. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Ліндсі Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Тиск на РФ
"Вдячний Ліндсі за відзначення наших воїнів. Чим сильнішою Україна є на полі бою, тим більше шансів, що дипломатія зрештою зможе спрацювати. І саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроєктом", - зазначив Зеленський.
Потреби в ППО
Також сторони обговорили нагальні потреби у ППО для захисту України. Зеленський нагадав, що під час саміту НАТО в Анкарі вони з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво "Петріотів" в Україні.
"Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд. Дякую Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу за двопалатну та послідовну двопартійну підтримку", - додав президент.
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