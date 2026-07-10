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Новости Видео Визит Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Киев
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Зеленский и сенатор США Грэм обсудили санкции против РФ и потребности Украины в ПВО. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Давление на РФ

"Благодарен Линдси за признание заслуг наших воинов. Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше шансов, что дипломатия в конечном итоге сможет сработать. И именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию с помощью новых санкционных мер со стороны партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом", — отметил Зеленский.

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Потребности в ПВО

Также стороны обсудили насущные потребности в ПВО для защиты Украины. Зеленский напомнил, что во время саммита НАТО в Анкаре они с президентом США достигли политических договоренностей относительно лицензий на производство Patriot в Украине.

"Очень важно все это реализовать теперь на уровне команд. Благодарю Соединенные Штаты, президента и Конгресс за двухпалатную и последовательную двухпартийную поддержку", — добавил президент.

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