Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях США против России, — сенатор Грэм

Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь достигли соглашения с Белым домом относительно своего варианта законопроекта о санкциях против России и стран, закупающих её нефть.

Об этом сенатор Грэм заявил журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Договоренность с Белым домом

Грэм напомнил, что вместе с Блюменталем почти два года работает над законопроектом, уполномочивающим Дональда Трампа вводить санкции и тарифы против стран, которые покупают российскую нефть и поддерживают российского диктатора Владимира Путина.

По словам Грэма, речь идет о пяти странах, которые уходят от санкций и получают дешевую российскую нефть для перепродажи.

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"У этого законопроекта 85 соавторов. Мы работаем с администрацией, сенатором Блюменталем, мной и сенатором Шахин, чтобы убедиться, что он приемлем для администрации, что он написан так, чтобы его поддержали. Я рад объявить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддерживают. Это означает, что он станет законом", — заявил он.

Грэм также призвал предоставить Украине технологии для усиления защиты от баллистических ракет. По его мнению, это в сочетании с давлением на страны, которые финансово поддерживают Россию, создает лучшие за последние годы шансы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, закупающих её энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установить 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

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