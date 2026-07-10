Білий дім погодився підтримати законопроєкт про нові санкції США проти Росії, - сенатор Грем

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь дійшли згоди з Білим домом стосовно свого варіанту законопроєкту про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

Про це сенатор Грем заявив журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Угода із Білим домом

Грем нагадав, що разом із Блюменталем майже два роки працює над законопроєктом, що уповноважує Дональда Трампа запроваджувати санкції та тарифи проти країн, які купують російську нафту і підтримують російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Грема, йдеться про п’ять країн, які уникають санкцій, та отримують дешеву російську нафту для перепродажу.

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"Цей законопроєкт має 85 співавторів. Ми працюємо з адміністрацією, сенатором Блюменталем, мною та сенаторкою Шахін, щоб переконатися, що він прийнятний для адміністрації, що він написаний так, щоб його підтримали. Я радий оголосити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про російські санкції, яку вони підтримують. Це означає, що він стане законом", – заявив він.

Грем також закликав надати Україні технології для посилення захисту від балістичних ракет. На його думку, це разом із тиском на країни, які фінансово підтримують Росію, створює найкращі за останні роки шанси змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

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