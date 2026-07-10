Трамп считает Украину одним из победителей, — сенатор Грэм

Президента США Дональда Трампа поразила способность Украины переломить ситуацию на поле боя и эффективно, с помощью разработанных ею же технологий, вести войну против значительно более сильного противника.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Трамп видит Украину среди победителей"

"Думаю, президент Трамп любит победителей. И он видит Украину именно среди победителей… То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление… Украина оказывает на Россию очень серьезное давление", — заявил американский сенатор.

В то же время Грэм отметил, что выиграть войну исключительно военным путем не удастся, и призвал мир прекратить пополнять российский бюджет, покупая энергоносители в РФ.

"Я надеюсь завершить эту войну дипломатическим путем. И чем больше рычагов влияния у нас будет на Путина, тем лучше… Если мы повысим боевые возможности Украины, передав ей технологии, и в то же время дадим миру понять, что он должен помочь президенту Трампу завершить эту войну, прекратив покупать дешевую российскую нефть и газ — это будет выигрышная комбинация", — сказал сенатор.

Он отметил, что на этот раз уезжает из Киева "с большим оптимизмом, чем когда-либо".

"Теперь я вижу путь к миру, которого не видел ещё год назад. Думаю, последний год стал переломным на поле боя — ситуация развивается в правильном направлении. Надеюсь, что президент Трамп, располагая дополнительными инструментами (предусмотренными законопроектом Грэма-Блюменталя о санкциях. – Ред.), сможет убедить страны, которые были частью проблемы, стать частью ее решения", – добавил Грэм.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что сенатор Линдси Грэм совершил уже десятый визит в Украину за время полномасштабного российского вторжения.

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