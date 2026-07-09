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Новости Отношение Трампа к Путину и Зеленскому Удары по рф
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Страны НАТО надеются, что Трамп изменил риторику в отношении Украины на фоне ее ударов по РФ, - FT

Трамп и Зеленский на встрече в Анкаре

Для большинства европейских лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре полной неожиданностью стала благосклонная тональность заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он впечатлен последними успехами дальнобойных ударов ВСУ по РФ, ведь он "любит победителей".

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

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Резкое изменение позиции Трампа

Отмечается, что для европейских лидеров стран НАТО "не стали сюрпризом" очередные нарекания Трампа в адрес союзников, однако их удивили его неожиданно "теплые слова" в адрес Украины и обещание лицензий на производство Patriot. 

Новый тон Трампа вселил в европейских союзников "осторожный оптимизм" относительно того, что непостоянный американский лидер совершил значительный поворот в пользу Киева.

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Курс США на перелом ситуации в войне

Неназванные чиновники в комментарии изданию выразили надежду, что это свидетельствует о долгосрочном изменении позиции США в вопросе поддержки Украины и дает надежду на усиление давления на Россию.

"Здесь все относительно просто… Трамп любит победителей. А Украина с недавних пор начала побеждать", — заявил один из дипломатов в НАТО.

Трамп "четко" дал понять, что США окажут Украине более значительную поддержку, и рассматривал дополнительные меры, чтобы помочь Киеву добиться прорыва на поле боя и переломить ситуацию на фронте, сообщил FT один из чиновников.

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Автор: 

НАТО (10768) Трамп Дональд (8324) война в Украине (8654)
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Топ комментарии
+3
зовсім погано, раз надіються на психічнохворого
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09.07.2026 16:54 Ответить
+3
Ой, я бы на это не очень рассчитывал. Он может влет развернуться на 180 градусов. Ему не впервой.
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09.07.2026 16:57 Ответить
+2
обіцянка-цяцянка, а дурневі в радість
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09.07.2026 16:56 Ответить

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