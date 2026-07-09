Страны НАТО надеются, что Трамп изменил риторику в отношении Украины на фоне ее ударов по РФ, - FT

Для большинства европейских лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре полной неожиданностью стала благосклонная тональность заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он впечатлен последними успехами дальнобойных ударов ВСУ по РФ, ведь он "любит победителей".

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

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Резкое изменение позиции Трампа

Отмечается, что для европейских лидеров стран НАТО "не стали сюрпризом" очередные нарекания Трампа в адрес союзников, однако их удивили его неожиданно "теплые слова" в адрес Украины и обещание лицензий на производство Patriot.

Новый тон Трампа вселил в европейских союзников "осторожный оптимизм" относительно того, что непостоянный американский лидер совершил значительный поворот в пользу Киева.

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Курс США на перелом ситуации в войне

Неназванные чиновники в комментарии изданию выразили надежду, что это свидетельствует о долгосрочном изменении позиции США в вопросе поддержки Украины и дает надежду на усиление давления на Россию.

"Здесь все относительно просто… Трамп любит победителей. А Украина с недавних пор начала побеждать", — заявил один из дипломатов в НАТО.

Трамп "четко" дал понять, что США окажут Украине более значительную поддержку, и рассматривал дополнительные меры, чтобы помочь Киеву добиться прорыва на поле боя и переломить ситуацию на фронте, сообщил FT один из чиновников.

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