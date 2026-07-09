Страны НАТО надеются, что Трамп изменил риторику в отношении Украины на фоне ее ударов по РФ, - FT
Для большинства европейских лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре полной неожиданностью стала благосклонная тональность заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он впечатлен последними успехами дальнобойных ударов ВСУ по РФ, ведь он "любит победителей".
Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Резкое изменение позиции Трампа
Отмечается, что для европейских лидеров стран НАТО "не стали сюрпризом" очередные нарекания Трампа в адрес союзников, однако их удивили его неожиданно "теплые слова" в адрес Украины и обещание лицензий на производство Patriot.
Новый тон Трампа вселил в европейских союзников "осторожный оптимизм" относительно того, что непостоянный американский лидер совершил значительный поворот в пользу Киева.
Курс США на перелом ситуации в войне
Неназванные чиновники в комментарии изданию выразили надежду, что это свидетельствует о долгосрочном изменении позиции США в вопросе поддержки Украины и дает надежду на усиление давления на Россию.
"Здесь все относительно просто… Трамп любит победителей. А Украина с недавних пор начала побеждать", — заявил один из дипломатов в НАТО.
Трамп "четко" дал понять, что США окажут Украине более значительную поддержку, и рассматривал дополнительные меры, чтобы помочь Киеву добиться прорыва на поле боя и переломить ситуацию на фронте, сообщил FT один из чиновников.
- Напомним, 8 июля президент Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре.
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Трамп заявил, что украинские удары на большие расстояния по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.
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