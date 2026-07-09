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Новости Агрессия России против Украины
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Кремль "осмысливает" заявление Трампа о закрытии неба над Украиной, - Песков

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможном закрытии неба над Украиной

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва анализирует слова Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной, и назвал эту тему новой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По словам Пескова, 8 июля Дональд Трамп не звонил российскому диктатору Владимиру Путину, хотя ранее публично заявлял о намерении это сделать.

В Кремле предположили, что президент США был занят другими делами.

"Трамп вчера, очевидно, был занят и не звонил Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться", - сказал Песков.

В Кремле прокомментировали идею закрытия воздушного пространства

Пресс-секретарь Кремля также заявил, что Москва не считает высказывания Трампа об украинских ударах по территории России эскалацией, а назвал их "ошибочными представлениями руководства США".

Комментируя возможность закрытия воздушного пространства над Украиной, Песков отметил, что такая тема ранее якобы не поднималась.

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По его словам, в случае реализации такого сценария силы стран НАТО могут действовать на территории Украины, что, по утверждению Кремля, противоречит целям так называемой "СВО" — термина, который российские власти используют для обозначения войны против Украины.

Песков добавил, что в Москве намерены "оценить", насколько эта инициатива проработана и между кем она могла обсуждаться.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут закрыть воздушное пространство над Украиной в случае повторного нападения России. В то же время Трамп подчеркнул, что перед предоставлением каких-либо гарантий безопасности должно быть достигнуто соглашение о завершении войны.

По его словам, после заключения такого соглашения стороны получат определенные гарантии безопасности, а ключевой задачей станет обеспечение выполнения достигнутых договоренностей. Президент США не уточнил, при каких именно условиях и в каком формате может быть реализовано возможное закрытие воздушного пространства над Украиной.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2118) Трамп Дональд (8319)
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Топ комментарии
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нюхає "дух анкоріджа" з чемодана
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09.07.2026 13:44 Ответить
+3
Включає дебіла
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09.07.2026 13:31 Ответить
+3
Клятий склероз) Забув набрати друга володю)
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09.07.2026 13:31 Ответить

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