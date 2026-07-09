Кремль "осмислює" заяву Трампа про закриття неба над Україною, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва аналізує слова Дональда Трампа щодо потенційного закриття неба над Україною та назвав цю тему новою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами Пєскова, 8 липня Дональд Трамп не телефонував російському диктатору Володимиру Путіну, хоча раніше публічно заявляв про намір це зробити.

У Кремлі припустили, що президент США був зайнятий іншими справами.

"Трамп учора, очевидно, був зайнятий і не телефонував Путіну, але президент РФ завжди радий поспілкуватися", – сказав Пєсков.

У Кремлі прокоментували ідею закриття неба

Речник Кремля також заявив, що Москва не вважає висловлювання Трампа щодо українських ударів по території Росії ескалацією, а назвав їх "помилковими уявленнями керівництва США".

Коментуючи можливість закриття неба над Україною, Пєсков зазначив, що така тема раніше нібито не порушувалася.

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За його словами, у разі реалізації такого сценарію сили країн НАТО можуть діяти на території України, що, за твердженням Кремля, суперечить цілям так званої "СВО" — терміну, який російська влада використовує для позначення війни проти України.

Пєсков додав, що в Москві мають намір "осмислити", наскільки ця ініціатива є опрацьованою та між ким вона могла обговорюватися.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть закрити повітряний простір над Україною у разі повторного нападу Росії. Водночас Трамп наголосив, що перед будь-якими гарантіями безпеки має бути досягнута угода про завершення війни.

За його словами, після укладення такої угоди сторони отримають певні гарантії безпеки, а ключовим завданням стане забезпечення виконання досягнутих домовленостей. Президент США не уточнив, за яких саме умов і в якому форматі може бути реалізоване можливе закриття повітряного простору над Україною.

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