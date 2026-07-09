Країни НАТО сподіваються, що Трамп змінив риторику щодо України на тлі її ударів по РФ, - FT

Для більшості європейських лідерів країн НАТО на саміті в Анкарі повною несподіванкою стала прихильна тональність заяв президента США Дональда Трампа щодо України. Він вражений останніми успіхами далекобійних ударів ЗСУ по РФ, адже він "любить переможців"

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Різка зміна позиції Трампа

Зазначається, що для європейських лідерів країн НАТО "не стали сюрпризом" чергові нарікання Трампа на союзників, проте їх здивували його несподівано "теплі слова" на адресу України та обіцянка ліцензій на виробництво Patriot.

Новий тон Трампа вселив європейським союзникам "обережний оптимізм" щодо того, що мінливий американський лідер здійснив значний поворот на користь Києва.

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Курс США на злам ситуації у війні

Неназвані посадовці у коментарі виданню висловили надію, що це свідчить про тривалу зміну позиції США у питанні підтримки України й дає сподівання на посилення тиску щодо Росії.

"Тут все відносно просто… Трамп любить переможців. А Україна віднедавна почала перемагати", – заявив один з дипломатів у НАТО.

Трамп "чітко" дав зрозуміти, що США нададуть Україні більшу підтримку, і розглядав додаткові кроки, щоб допомогти Києву домогтися прориву на полі бою та переламати ситуацію на фронті, повідомив FT один із чиновників.

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