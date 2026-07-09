Конгрес українців Канади закликав НАТО посилити ППО України

Конгрес українців Канади закликав держави-члени НАТО терміново посилити українську протиповітряну оборону, передавши Києву додаткові системи ППО та боєприпаси для захисту цивільного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє Укрінформ.

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"Ми закликаємо лідерів НАТО негайно надати Україні боєприпаси та системи ППО, необхідні для захисту неба України та припинення російського терору", – наголосила Хичій.

За її словами, Росія систематично атакує цивільну інфраструктуру України, завдаючи ударів по житлових будинках, лікарнях та інших об'єктах.

"Росія неодноразово продемонструвала свій намір зробити Україну непридатною для життя, навмисно руйнуючи житлові будинки, лікарні та іншу цивільну інфраструктуру балістичними ракетами", – зазначила вона.

Очільниця Конгресу українців Канади додала, що для захисту мирних жителів та українських міст країні гостро необхідні ракети-перехоплювачі та додаткові системи ППО, які вже є на озброєнні держав-членів НАТО.

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