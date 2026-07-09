Конгресс украинцев Канады призвал НАТО усилить ПВО Украины
Конгресс украинцев Канады призвал страны-члены НАТО срочно усилить украинскую противовоздушную оборону, предоставив Киеву дополнительные системы ПВО и боеприпасы для защиты гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, передает Укрінформ.
"Мы призываем лидеров НАТО немедленно предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, необходимые для защиты неба Украины и прекращения российского террора", - подчеркнула Хичий.
По её словам, Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру Украины, нанося удары по жилым домам, больницам и другим объектам.
"Россия неоднократно демонстрировала свое намерение сделать Украину непригодной для жизни, умышленно разрушая жилые дома, больницы и другую гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами", - отметила она.
Глава Конгресса украинцев Канады добавила, что для защиты мирных жителей и украинских городов стране крайне необходимы ракеты-перехватчики и дополнительные системы ПВО, которые уже находятся на вооружении стран-членов НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль