Конгресс украинцев Канады призвал НАТО усилить ПВО Украины

Конгресс украинцев Канады призвал страны-члены НАТО срочно усилить украинскую противовоздушную оборону, предоставив Киеву дополнительные системы ПВО и боеприпасы для защиты гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, передает Укрінформ.

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"Мы призываем лидеров НАТО немедленно предоставить Украине боеприпасы и системы ПВО, необходимые для защиты неба Украины и прекращения российского террора", - подчеркнула Хичий.

По её словам, Россия систематически атакует гражданскую инфраструктуру Украины, нанося удары по жилым домам, больницам и другим объектам.

"Россия неоднократно демонстрировала свое намерение сделать Украину непригодной для жизни, умышленно разрушая жилые дома, больницы и другую гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами", - отметила она.

Глава Конгресса украинцев Канады добавила, что для защиты мирных жителей и украинских городов стране крайне необходимы ракеты-перехватчики и дополнительные системы ПВО, которые уже находятся на вооружении стран-членов НАТО.

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