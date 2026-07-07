Канада предоставит Украине помощь в размере 900 миллионов долларов, - премьер-министр Канады Карни

В ближайшие месяцы Канада объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 900 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, транспортные средства и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Канады Марк Карни заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, передает "Европейская правда".

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По словам Марка Карни, официальное объявление о новом пакете помощи будет сделано в ближайшее время, а сама помощь рассчитана на ближайшие месяцы.

"Канада должна объявить о выделении 900 млн долларов на помощь в среднесрочной перспективе. И когда я говорю о среднесрочной перспективе, речь идет о ближайших месяцах", — сказал премьер-министр Канады.

Он уточнил, что в новый пакет помощи войдут транспортные средства, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже получила от Канады один из пакетов помощи со средствами ПВО.

Помимо военной поддержки, Канада планирует продолжить помощь Украине в энергетической сфере, а также содействовать восстановлению страны и укреплению украинской экономики.

"Давление на Россию будет только усиливаться. Украина победит. Нас ждет много позитивной работы", — заявил Марк Карни.

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