Канада передасть Україні допомогу на 900 мільйонів доларів, - прем’єр Канади Карні

Канада найближчими місяцями оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму 900 мільйонів доларів. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони, транспортні засоби та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, передає "Європейська правда".

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За словами Марка Карні, офіційне оголошення про новий пакет допомоги буде зроблене найближчим часом, а сама підтримка розрахована на найближчі місяці.

"Канада має оголосити про 900 млн доларів на допомогу у середньостроковому періоді. І коли я кажу про середньостроковий період – то йдеться про найближчі місяці", – сказав прем'єр-міністр Канади.

Він уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть транспортні засоби, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала від Канади один із пакетів допомоги із засобами ППО.

Окрім військової підтримки, Канада планує продовжити допомогу Україні в енергетичній сфері, а також підтримувати відбудову країни та зміцнення української економіки.

"Тиск на Росію лише посилюватиметься. Україна переможе. На нас чекає багато позитивної роботи", – заявив Марк Карні.

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