Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма: "Он был настоящим патриотом, одним из самых выдающихся людей и сенаторов"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его одним из самых выдающихся людей и сенаторов.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Настоящий патриот

"Он всегда упорно трудился и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать", - написал Трамп.

Также он назвал Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Отмечается, что подробности о прощании объявят позже.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

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