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Новости Умер сенатор Линдси Грэм
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Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма: "Он был настоящим патриотом, одним из самых выдающихся людей и сенаторов"

Трамп о смерти Грэма

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его одним из самых выдающихся людей и сенаторов.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Настоящий патриот

"Он всегда упорно трудился и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать", - написал Трамп.

Также он назвал Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Отмечается, что подробности о прощании объявят позже.

Читайте также: Трамп видит Украину среди победителей, - сенатор Грэм

Трамп о смерти сенатора Грэма

Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.

  • 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
  • Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
  • Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
  • Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

Читайте: Белый дом согласился поддержать законопроект о новых санкциях США против России, - сенатор Грэм

Автор: 

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Топ комментарии
+10
Але нажаль рудий придурок зовсім не прислухався до думки Ліндсі Грея щодо України і росії.
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12.07.2026 11:01 Ответить
+5
мутна історія
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12.07.2026 11:05 Ответить
+4
З нашим віслючком апокаліпсису зустрічався?
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12.07.2026 11:33 Ответить

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