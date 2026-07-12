Трамп отреагировал на смерть Линдси Грэма: "Он был настоящим патриотом, одним из самых выдающихся людей и сенаторов"
Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его одним из самых выдающихся людей и сенаторов.
Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Настоящий патриот
"Он всегда упорно трудился и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать", - написал Трамп.
Также он назвал Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.
Отмечается, что подробности о прощании объявят позже.
Что предшествовало
Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.
- 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
- Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
- Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
- Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.
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+10 natali goncharova #436730
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+5 Yriii Yriii #538882
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