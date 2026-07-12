Умер сенатор США Линдси Грэм

Накануне вечером скончался сенатор США Линдси Грэм после внезапного заболевания.

Об этом сообщили в офисе американского сенатора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате кратковременной и внезапной болезни", — говорится в заявлении.

"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно сложный период", — добавили в офисе Грэма.

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Что этому предшествовало?

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

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