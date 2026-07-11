Vampire, Shrike и P1-SUN: сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall. ФОТО
Сенатор США Линдси Грэм в рамках визита в Украину посетил производственные мощности компании SkyFall, занимающейся производством дронов.
Об этом говорится в пресс-релизе компании SkyFall, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Самое современное производство
Как отмечается, он ознакомился с процессами разработки и производства тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire, известных также как "Баба Яга", FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков "Шахедов" – P1-SUN.
"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена", — отметил Грэм.
По его словам, это производство является одним из самых современных и передовых в мире, "ведь необходимость — мать всех изобретений".
Новые технологические решения
Также команда SkyFall сообщила, что представила новые технологические решения, которые вскоре появятся на поле боя. Отдельно сенатору продемонстрировали возможности Академии SkyFall, которая осуществляет подготовку пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.
Кроме того, стороны обсудили перспективы украинско-американского взаимодействия в сфере оборонных инноваций и возможные направления технологического партнерства.
О компании
SkyFall — это украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая крупный R&D-центр, масштабируемые производственные линии и сертифицированную Академию SkyFall для обучения пилотов, инструкторов и техников.
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