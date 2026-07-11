Vampire, Shrike и P1-SUN: сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall. ФОТО

Сенатор США Линдси Грэм в рамках визита в Украину посетил производственные мощности компании SkyFall, занимающейся производством дронов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании SkyFall, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Самое современное производство

Как отмечается, он ознакомился с процессами разработки и производства тяжелых дронов-бомбардировщиков Vampire, известных также как "Баба Яга", FPV-дронов Shrike различных модификаций и перехватчиков "Шахедов" – P1-SUN.

"Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помогать нам, потому что мы были готовы поддерживать Украину в самые тяжелые времена", — отметил Грэм.

По его словам, это производство является одним из самых современных и передовых в мире, "ведь необходимость — мать всех изобретений".

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Новые технологические решения

Также команда SkyFall сообщила, что представила новые технологические решения, которые вскоре появятся на поле боя. Отдельно сенатору продемонстрировали возможности Академии SkyFall, которая осуществляет подготовку пилотов, техников и инструкторов для работы с беспилотными системами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы украинско-американского взаимодействия в сфере оборонных инноваций и возможные направления технологического партнерства.

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О компании

SkyFall — это украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая крупный R&D-центр, масштабируемые производственные линии и сертифицированную Академию SkyFall для обучения пилотов, инструкторов и техников.