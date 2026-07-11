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Новини Фото Виробництво дронів Візит Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя до Києва
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Vampire, Shrike та P1-SUN: сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall. ФОТО

Сенатор США Ліндсі Грем у межах візиту до Україну відвідав виробництво компанії SkyFall, що виготовляє дрони.

Про це йдеться в релізі компанії SkyFall, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Сенатор Грем побував на виробництві компанії SkyFall

Найсучасніше виробництво

Як зазначається, він ознайомився з процесами розробки та виготовлення важких дронів-бомберів Vampire, відомих також як "Баба Яга", FPV-дронів Shrike різних модифікацій і перехоплювачів "шахедів" – P1-SUN.

"Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи", – зазначив Грем.

Сенатор Грем побував на виробництві компанії SkyFall

За його словами, це виробництво є одним з найсучасніших та передових у світі, "адже необхідність – це "мати" всіх винаходів".

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Нові технологічні рішення

Також команда SkyFall повідомила, що представила нові технологічні рішення, які незабаром з’являться на полі бою. Окремо сенатору презентували можливості Академії SkyFall, яка здійснює підготовку пілотів, техніків та інструкторів для роботи з безпілотними системами.

Крім того, сторони обговорили перспективи українсько-американської взаємодії у сфері оборонних інновацій та можливі напрями технологічного партнерства.

Читайте: Трамп бачить Україну серед переможців, - сенатор Грем

Про компанію

SkyFall – це українська технологічно-оборонна компанія, яка об’єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків.

Автор: 

дрони (8672) Грем Ліндсі (154)
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Топ коментарі
+12
Нічого проти Грема не маю. Але з ним же завжди їзде свита. А серед свити можуть бути ті хто може здати місце кацапам. Меньше треба возити по таким об'єктам.
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11.07.2026 19:55 Відповісти
+7
Подивіться, подоляки чи агрохімії нема поряд? Цих двох як і ішака на гарматний пострілу туди навіть близько не підпускати.
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11.07.2026 20:00 Відповісти
+4
Це ВЕЛИКА ПОМИЛКА ПРОВОДИТИ ТАКІ ЗАХОДИ ЖДИ ПРИЛІТ РАКЕТ ТАКЕ ВЖЕ БУЛО
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11.07.2026 20:03 Відповісти

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