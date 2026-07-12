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Новини Помер сенатор Ліндсі Грем
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Помер сенатор США Ліндсі Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер

Напередодні ввечері помер сенатор США Ліндсі Грем після раптової хвороби.

Про це повідомили в офісі американського сенатора, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби", - йдеться у заяві.

"Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно складний період", - додали в офісі Грема.

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Що передувало?

  • 10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.
  • Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.
  • Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.
  • Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Також читайте: Миру в Україні не буде, поки Путін вважатиме, що керує ситуацією, - сенатор Грем

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смерть (6791) Грем Ліндсі (155)
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Топ коментарі
+37
Тільки позавчора був у Києві.
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12.07.2026 09:35 Відповісти
+37
Дуже шкода. Помер друг України. Земля пухом.
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12.07.2026 09:46 Відповісти
+31
Сенатор США Ліндсі Грем, перебуваючи в Києві 10 липня з офіційним візитом, повідомив, що погодив із Білим домом законопроєкт про жорсткі санкції. Документ передбачає запровадження 500-відсоткових мит проти країн, які купують російські нафту, газ, уран та нафтопроєкти....А 11 липня раптова смерть ......
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12.07.2026 09:43 Відповісти

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