Напередодні ввечері помер сенатор США Ліндсі Грем після раптової хвороби.

Про це повідомили в офісі американського сенатора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби", - йдеться у заяві.

"Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно складний період", - додали в офісі Грема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Ліндсі Грем: Жодної мирної угоди без повернення українських дітей

Що передувало?

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Також читайте: Миру в Україні не буде, поки Путін вважатиме, що керує ситуацією, - сенатор Грем