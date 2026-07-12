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Помер сенатор США Ліндсі Грем
Напередодні ввечері помер сенатор США Ліндсі Грем після раптової хвороби.
Про це повідомили в офісі американського сенатора, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби", - йдеться у заяві.
"Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно складний період", - додали в офісі Грема.
Що передувало?
- 10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.
- Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.
- Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.
- Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.
Топ коментарі
+37 Дужан Міхал
показати весь коментар12.07.2026 09:35 Відповісти Посилання
+37 Serguna бЕндеравец
показати весь коментар12.07.2026 09:46 Відповісти Посилання
+31 Лана #576145
показати весь коментар12.07.2026 09:43 Відповісти Посилання
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