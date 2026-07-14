Трамп пояснив нові правила проходу через Ормузьку протоку

Ормузька протока залишається відкритою для всіх суден, окрім тих, що прямують до іранських портів або виходять з них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Часткове обмеження для іранських суден

Трамп заявив, що обмеження стосуються лише суден, пов’язаних з Іраном. За його словами, рішення пояснюється політикою керівництва цієї країни.

"Протока відкрита для всіх суден, крім іранських – і це через їхнє брехливе, жорстоке і злісне керівництво, яке веде країну до повного знищення. Тому ми введемо повну блокаду, але тільки щодо суден, які прямують до іранських портів або з них, або перевозять будь-які вантажі, пов’язані з Іраном", – зазначив він.

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Нові умови та реакція ринку

Президент США також повідомив, що провів переговори з керівництвом країн Близького Сходу. За їхніми результатами він вирішив замінити збір у 20 відсотків за прохід суден через протоку на торговельні та інвестиційні угоди.

Трамп наголосив, що такі інвестиції будуть значними та вигідними для країн Перської затоки.

Після цієї заяви ціни на нафту почали знижуватися. Ф’ючерси на нафту марки Brent впали до 85 доларів за барель, хоча раніше зростали до 87,55 долара.

Напередодні Трамп заявляв про відновлення блокади Ірану та висував ідею компенсації для США за захист суден, які проходять через Ормузьку протоку.