Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций Грэма, - CNN
Президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным телеканала, администрация США в последнее время активно сотрудничала с сенатором Грэмом по подготовке нового пакета санкций.
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что для принятия документа необходима поддержка как республиканцев, так и демократов.
"Чтобы это произошло, демократам и республиканцам придется выступить вместе, но я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Тун.
Он также отметил, что накануне своей внезапной смерти сенатор Грэм считал принятие этого законопроекта одним из своих главных приоритетов.
"Он больше всего гордился именно этим с точки зрения своих достижений, поэтому это стало бы для него невероятным наследием", - добавил лидер республиканского большинства.
По информации CNN, в случае принятия законопроект предоставит президенту США право вводить высокие пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран.
Что предшествовало
Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания умер сенатор США Линдси Грэм.
- 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
- Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
- Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
- Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.
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