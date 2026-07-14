Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций Грэма, - CNN

Президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным телеканала, администрация США в последнее время активно сотрудничала с сенатором Грэмом по подготовке нового пакета санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что для принятия документа необходима поддержка как республиканцев, так и демократов.

"Чтобы это произошло, демократам и республиканцам придется выступить вместе, но я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Тун.

Он также отметил, что накануне своей внезапной смерти сенатор Грэм считал принятие этого законопроекта одним из своих главных приоритетов.

"Он больше всего гордился именно этим с точки зрения своих достижений, поэтому это стало бы для него невероятным наследием", - добавил лидер республиканского большинства.

По информации CNN, в случае принятия законопроект предоставит президенту США право вводить высокие пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела санкции против российских киберсетей: в списке - высокопоставленные сотрудники ГРУ

Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания умер сенатор США Линдси Грэм.