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Новости Санкции против России
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Трамп готов поддержать новый пакет антироссийских санкций Грэма, - CNN

Трамп об украинских дронах

Президент США Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

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По данным телеканала, администрация США в последнее время активно сотрудничала с сенатором Грэмом по подготовке нового пакета санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что для принятия документа необходима поддержка как республиканцев, так и демократов.

"Чтобы это произошло, демократам и республиканцам придется выступить вместе, но я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Тун.

Он также отметил, что накануне своей внезапной смерти сенатор Грэм считал принятие этого законопроекта одним из своих главных приоритетов.

"Он больше всего гордился именно этим с точки зрения своих достижений, поэтому это стало бы для него невероятным наследием", - добавил лидер республиканского большинства.

По информации CNN, в случае принятия законопроект предоставит президенту США право вводить высокие пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, природный газ и уран.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапного заболевания умер сенатор США Линдси Грэм.

  • 10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.
  • Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.
  • Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.
  • Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

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