Великобритания ввела санкции против российских киберсетей: в списке - высокопоставленные сотрудники ГРУ

Великобритания ввела новые санкции в отношении лиц, ответственных за организацию российских кибератак против стран Европы.

Об этом сообщили в британском правительстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Причастность ГРУ

Как отмечается, новые санкции введены против 24 лиц и организаций, стоящих за разрушительными кибер- и гибридными операциями, в частности против киберпреступников, связанных с российскими разведывательными службами.

В санкционном списке – высокопоставленные сотрудники ГРУ Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касьяненко, против которых введены санкции за их роль в руководстве кибер- и гибридными операциями.

Киберподразделение ГРУ "29155" сотрудничало с киберпреступниками, в частности с компанией IMPULS, с целью вербовки хакеров и киберспециалистов из университетов и академий по всей России.

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Кто ещё попал под санкции

Кроме того, ограничения вводятся в отношении лиц, стоящих за хакерской атакой Lumma Stealer, которая позволяет киберпреступникам собирать конфиденциальную информацию со взломанных устройств в больших масштабах. По данным правительства Великобритании, Россия использовала похищенные учетные данные для проведения операций кибершпионажа по всему миру.

Также новые санкционные меры направлены против 10 лиц, стоящих за ООО "Рыбарь", включая директоров, высшее руководство и дизайнеров контента. Медиакомпания финансируется российским государством и несет ответственность за распространение ложных нарративов об Украине, а также за вмешательство в выборы в Европейский парламент и выборы в Молдове и Армении.

Кроме того, Великобритания совместно с государствами-членами ЕС возлагает ответственность за атаку на энергетическую сеть Польши на 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

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"Эта безрассудная атака потерпела неудачу, но могла привести к тому, что 500 тысяч граждан остались бы без электроэнергии в разгар зимы. Это еще один пример безответственных попыток российского государства посеять хаос по всей Европе", — отметили в правительстве.

Что предшествовало

Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти человек и четырёх организаций, среди которых офицеры разведки ГРУ, а также киберпреступники, самопровозглашённые хактивисты и частные компании.